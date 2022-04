Tras pedir limosna y dejar las novelas, querido galán vuelve a Televisa de luto y con gran tristeza

Ciudad de México.- Un famoso galán de las telenovelas reapareció en las redes sociales para anunciar que se encuentra de luto debido a una irreparable pérdida luego de que hace unos días se filtrara que ya había conseguido un nuevo protagónico en Televisa.

Se trata del querido actor mexicano José Ron, quien lleva más de 18 años en las filas de San Ángel y ha participado en exitosos melodramas como Código Postal, Juro que te amo, La que no podía amar, Enamorándome de Ramón, Ringo, Te doy la vida y La Desalmada.

Pese a que actualmente es uno de los actores más exitosos de Televisa y de todo México, el nacido en Guadalajara, Jalisco, no la tuvo nada fácil y es que cuando recién vino a la CDMX a buscar su sueños como artista, acabó sin ni un peso y hasta tuvo que pedir limosna.

Una vez fui a la central para regresarme a Guadalajara, no tenía dinero para regresarme. Tenía que conseguir dinero porque no había forma de que me ayudaran. Empecé a pedir dinero en la calle, en la central y no completaba", dijo en una vieja entrevista para el programa Hoy.