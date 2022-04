Tras 'quedar ciego', famoso cantante del regional mexicano revela si está en la ruina económica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace poco tiempo, un gigante de la música regional mexicana cayó enfermo a causa de un coágulo formado en su ojo derecho, lo que lo hizo perder la vista por completo de manera momentánea, lo que lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente, derivado de esto el artista reveló sí estaría quebrado.

Se trata de Julio Preciado, quien saltó a la fama entre el año 1991 al 1996, después de participar con como vocalista de la Banda el Recodo, pero después de ello decidió tomar su propio camino.

Después de que trascendiera la noticia de su problema de salud, surgieron los rumores de que Cruz Lizárraga y su familia lo habían sacado de las deudas que quedaron por su hospitalización e intervención quirúrgica, por lo que TV y Novelas decidió ir a aclarar el asunto, aprovechando que ambos artistas se habían vuelto a unir en Guadalajara, Jalisco para iniciar una gira.

En aquella ocasión, el cantante de 'Dos hojas sin rumbo', 'Una aventura', 'Lo vas a pagar', 'Aunque no sea conmigo' y 'Qué manera de perder' reveló que no se encuentra en la ruina y que la familia Lizárraga no se encargó de sus deudas, sino que ambos habían acordado realizar esta gira desde hace algún tiempo.

¡No, para nada! Qué bueno que tocan ese punto, porque esta gira estaba planeada desde hace cuatro años, pero no pudo realizarse por dos razones: La primera por mi salud, y la segunda por la pandemia" detalló el cantante

Preciado también dejó en claro que sí había decidido estar en la gira fue por la amistad que tiene con Lizárraga y por el cariño que siente por El Recodo.

Primero que nada, la amistad. Vivimos muchas cosas juntos y tenía muchas ganas de revivir todo lo que viví con El Recodo

