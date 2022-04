A tres años de la muerte de Christian Bach, Humberto Zurita confiesa si vive en depresión

Ciudad de México.- A tres años la muerte de su esposa Christian Bach, el actor Humberto Zurita negó rotundamente haber entrado en depresión, tal y como se ha especulado.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Debido a que el artista constantemente escribe mensajes dedicados a la actriz, es que muchos consideran que vive en depresión, por lo que, durante el estreno de la segunda temporada de la serie ¿Cómo sobrevivir soltero?, producida por sus hijos, Humberto aclaró la situación.

Le agradezco profundamente al público el cariño que le tiene a mi familia, luego ellos se preocupan un poco porque piensan que estoy nostálgico, que estoy mal y no, es todo lo contrario, estoy tratando de hacerle un homenaje, subir fotos lindas de ella, que la recuerden como ella era y ponerle algún poema de todos los poetas que yo conozco, porque me gusta mucho la poesía, y a veces cosas mías, pero son como homenajes eh, no es que yo esté en un estado de depresión", explicó.

Conjuntamente, el intérprete confesó que ha aprendido a sobrevivir luego de las dos grandes pérdidas personales en su vida, pues además de Christian, recientemente falleció su madre.

Por último, y destacando que su trabajo es importante en su vida, Zurita confesó que le encantaría colaborar con sus hijos Emiliano y Sebastián.

Me encantaría trabajar con mis hijos, pero hay que encontrar la historia, la situación, ahorita yo acabo de terminar una cosa para Disney, y no les puedo hablar mucho, pero en la primera temporada está Sebastián conmigo, me hace de chico, y en la segunda está Emiliano, que me hace de chico, así que como quiera si estamos trabajando un poco juntos", concluyó.