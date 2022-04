¡Adiós boda! Carlos Rivera niega a Cynthia Rodríguez en 'Ventaneando' y ¿lo sacan del clóset?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras rumores de una posible boda y especulaciones sobre la orientación sexual de Carlos Rivera por supuestamente ocultar su relación, ahora es el exacadémico quien revela toda la verdad sobre Cynthia Rodríguez en Ventaneando.

A pesar de que los artistas han sido tundidos en redes por "ocultar" su relación, misma que habrían iniciado hace más de 6 años, ambos han dejado claro que serían de las parejas más sólidas del espectáculo pese a su hermetismo.

Y esque tanto el cantante como la conductora de Venga la Alegría han sido criticados por no subir fotografías juntos, no acudir a eventos juntos y no compartir casi nada de su romance, lo que ha dado pie a que algunos digan que sería un "montaje".

Con los recientes rumores de que Cynthia Rodríguez y él ya se casaron en secreto y que hasta planean tener hijos y por esa razón Cynthia saldría del matutino de TV Azteca donde trabaja, es que el también actor afronta los cuestionamientos.

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Carlos Rivera negó rotundamente la información y no pudo ocultar su risa nerviosa al tratar de despistar a la prensa.

No todavía, no, todavía, estamos muy felices de verdad, y agradecemos a Dios todos los días de estar juntos, por habernos encontrado, pero eso… como dije, igual y ya hasta nos casamos y no se enteraron, ¿quién sabe?".

Sin aclarar completamente su estado civil, el intérprete prefirió hablar de la confianza y apoyo que recibe de Cynthia luego de publicar varias fotografías donde luce muy sensual. ¿A caso Cynthia se pone celosa?

¡No, hombre!, nada (celosa), es la primera que me dice que las suba, te lo juro, es así de 'pero súbela', y yo de 'no, es que me da pena', y (me contesta) 'no, no, tú súbela', ella es la primera que me está ahí solapando estas cosas", contó.

Por otro lado, contó que esa es una manera de presumir su cuerpo, pues ha tenido que someterse a arduos entrenamientos de ejercicio para su protagónico en José el soñador, obra musical que tendrá que dejar el 17 de abril ya que tiene otros compromisos laborales.

Tras finalizar la nota, una querida conductora de Ventaneando, quien es muy cercana a la pareja, divulgó un secreto íntimo de ambos, dejando sorprendidos a todos.

Lo que sí les puedo decir es que ya quieren embarazarse", destapó Linet Puente.

Como se recordará, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se conocieron en el 2005 en el reality La Academia, y a pesar de que en ese momento no surgió la chispa del amor, se mantuvieron en contacto y no dieron señales de romance hasta finales del 2015.

Hasta ahora se desconoce exactamente cuándo empezaron su relación, pero se cree que todo empezó cuando ella lo entrevistó para su canal de YouTube en noviembre de ese mismo año, pues desde ese momento hasta la fecha, los artistas han permanecido juntos.

