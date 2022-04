Adiós Televisa: Divorciada y sin exclusividad, conductora vuelve a TV Azteca y llega a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Luego de que fuera despedida de manera inesperada de Televisa y se cambiara a Imagen Televisión, una famosa conductora que estuvo durante 20 años en TV Azteca regresa a la televisora y llega al foro de Ventaneando.

Se trata de la presentadora Rocío Sánchez Azuara, quien deja atrás a las televisoras en las que ha estado y vuelve al Ajusco, donde le dieron su primera oportunidad en la televisión.

Como se recordará, Rocío inició en Televisa Veracruz y luego hizo casting en el Ajusco, donde se quedó y tuvo varios programas, entre ellos Ciudad Desnuda (1995) y el talk show Cosas de la vida de 1999 al 2003 y del 2010 al 2015.

Aunque estuvo un tiempo fuera del aire, regresó a TV Azteca y luego se cambió a Televisa donde hizo el show Tercera en discordia por Unicable, sin embargo, este fue cancelado y meses después firmó con Imagen Televisión con Acércate a Rocío.

Luego de que hace dos años sufriera el lamentable fallecimiento de su hija tras perder la batalla contra el lupus eritematoso que padecía desde hace 20 años, ahora Rocío está de vuelta en los foros de TV Azteca luego de perder su contrato de exclusividad.

Tras tres divorcios y salir adelante de duras batallas de vida, ahora Rocío volvió al Ajusco luego de haber sido despedida pues trae su programa Acércate a Rocío a Azteca. Este martes, la conductora acudió al foro de Ventaneando para contar sobre su llegada.

Al preguntarle qué siente de estar de regreso, dijo que ella no escucha a las críticas por cambiar de empresa.

Sobre qué ha cambiado en ella de entonces hasta ahora, declaró:

Soy menos explosiva, más mesurada. Antes me sacaban el tapón. Medito mucho y sí estoy más conectada (...) de hecho con Pati me encontré en varios talleres".

Además, comentó que vienen muchas sorpresas en su talk show, pues traerá no solo a abogados sino también a tanatólogos, sexólogos, laboratorios, entre otros. "Tenemos toda una red de apoyo", dijo.

Si cómo quedó con las otras televisoras, contó que ella se despidió bien, pero algunas se lo tomaron mal, además de revelar las razones detrás de su salida de Imagen TV.

Yo nunca me voy mal pero de pronto se la toman mal ellos y por ellos te estoy hablando por ponerte un ellos porque la verdad yo siempre me despido bien (...) En el último caso me tuvieron a prueba tres meses, era mi proyecto, en ningún momento se mintió, me tuvieron a prueba tres meses, luego seis, firmamos pero se venció el año. Apareció la propuesta de regresar a Azteca y regresé porque existen mejores oportunidades de poder ayudar", dijo.