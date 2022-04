Salma Hayek se une a Televisa para crear nueva película; estos mexicanos participarán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de su larga carrera en Hollywood, Salma Hayek regresará a México para producir una nueva película en la Ciudad de México de la mano de algunos de sus compatriotas como lo son artistas como Bárbara de Regil, Zuria Vega, Erick Elías y Jesús Zavala.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la cinta Quiero tu vida, que relata la vida de Nico (Elías), un futbolista cuya carrera llega a su fin tras una lesión, y casi una década después es un hombre amargado que deberá descubrir que la fama y éxito deseado en la cancha pueden ser engañosos.

Interpretar a un jugador de fútbol representa un reto que me emociona y me saca de mi zona de confort. Llevo casi 2 meses entrenando y ensayando con Jorge Colón, un director con el que tenía muchas ganas de volver a trabajar", expresó el protagonista de la película en conferencia de prensa.

Por su parte, Zuria Vega señaló: "Esta historia tendrá gran acogida en la audiencia porque con la inmediatez de las redes sociales, todo el tiempo deseamos la vida que no tenemos. El pasto siempre se ve más verde del otro lado, pero esta película nos plantea que hay que agradecer y valorar lo que tenemos".

A su vez, Bárbara de Regil se mostró fascinada con su personaje en la trama. "La historia me encanta, y me fascina mi personaje, Sofi del Mar. Sofi es una mujer muy egocéntrica; es ella y luego ella. Estoy trabajando en que, a pesar de su narcisismo, me quede natural".

Este proyecto es la primera película entre Ventanarosa Productions, de la artista veracruzana, y Televisa Univision, alianza que busca crear varios filmes en español para la plataforma VIX+.

Fuente: Agencia México