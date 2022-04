Se queda ciega y subió 20 kilos: Tras 13 años retirada, exprotagonista de Televisa aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 13 años retirada de las telenovelas, desaparecida protagonista de Televisa aparece en redes del programa Hoy y exhibe lo mal que la pasó en la televisora, además de que afirma que se arrepiente de haber sido artista, pues la dejó con muchos recuerdos dolorosos.

Se trata de Allisson Lozz, quien empezó a actuar en la televisora de San Ángel desde que era una niña, participando en melodramas como Misión SOS, Alegrijes y Rebujos, Rebelde, Al diablo con los guapos y En nombre del amor.

A los 16 años decidió retirarse para más tarde casarse y formar una familia en Estados Unidos, donde actualmente reside. Tras alejarse de la farándula, la actriz ha estado activa en redes sociales pues ahora es empresaria en una compañía de cosméticos.

A sus casi 30 años se ve muy diferente a como lucía en Televisa, pues Allisson usa pelucas para cambiar su look y subió de peso debido a que padece hipotiroidismo, lo que la hizo subir hasta 20 kilos.

Como se recordará, ella misma anunció que poco a poco estaba perdiendo la vista y que doctores le informaron que probablemente quedaría ciega en un par de años, aunque luego sostuvo que tenía que someterse a cirugía para arreglar su problema.

La exestrella de telenovelas padece varias enfermedades crónicas que afectan su calidad de vida, mismas que habría padecido desde que trabajaba en Televisa debido al constante estrés.

Lo que sí me quita mucho tiempo son mis enfermedades, que son crónicas, no se me van a quitar hasta el nuevo mundo, así que este trabajo me permite manejar mi tiempo y lo valoro mucho", confesó.

Recientemente, Allisson impactó con sus confesiones en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, pues exhibió la violencia infantil que sufrió en Televisa, pues afirmó que sufrió amenazas, malos tratos y abusos.

Yo me salí de allá por algo, para mí fue una experiencia muy traumática el medio artístico y por muchos años no hablé nada porque no podía, porque uno tiene un contrato pero eso se terminó. Estuve allá casi 10 años de mi vida desde mi niñez y fue muy difícil, bien duro".

La exactriz comentó porqué no le gusta que le exijan tomarse fotos en la actualidad y que le pregunten sobre su "vida pasada" cuando hacía telenovelas, ya que afirma que le trae recuerdos muy dolorosos: "La fama nunca la disfruté", dijo.

Lozz afirma que nunca quiere volver a ser artista porque quiere ser una persona normal con su familia, tachando a la vida en el espectáculo como lo "peor que me ha pasado en la vida", además de que también comentó que no le pagaban bien.

Por lo poco que ganaba, apenas mantenía a mi familia, yo no tenía dinero para comprar mis vestidos de noche para los eventos y no iba. Era la urgencia que yo tenía para mi familia, de tenerles un techo dónde vivir, tan niña, a veces eso lo marca a uno", dijo.

Y comentó que le negaban aumentarle el sueldo para mantener a su familia pese a que era apenas una niña y trabajaba más que otros artistas adultos, además de que la amenazaban diciéndole que "no era indispensable".

Desde que me retiré tengo la vida que soñé. En Televisa me decían muy seguido: 'Todo el mundo es indispensable'. Yo de 10, 11 años y escuchar todo el tiempo que en cualquier momento me podían sustituir. Ganaba bien poquito. Trabajaba diaria porque siempre tuve personajes principales y ganaba una quinta o décima parte de lo que ganaba un actor o actriz que trabajaba dos o tres veces por semana".

También comentó que tuvo enfermedades físicas graves, aunque asegura que no sufrió abuso sexual, ya que su mánager siempre la cuidó y estuvo monitoreando todo lo que hacía.

Me respetaban un poco más porque era menor de edad, pero sí hubo ocasiones en las que me citaban para ir sola a oficinas y mi mánager me cuidaba mucho. Agradezco haberla tenido. Todo mundo la odiaba porque me cuidaba. Lo que yo no podía hablar... le debo mucho a ella, porque cuando me citaban sola ella les llamaba y decía que claro que no. Imagínense de la que me libré".

Y agregó cuál fue la peor telenovela que grabó y la mejor: "Sufrí muchos gritos, muchos malos tratos, la gente era muy cruel. La novela que disfruté menos es 'En nombre del amor' y la que más fue 'Al diablo con los guapos', la producción era más noble y se preocupaba más por mí y actores me veían como una hermanita".

Y agregó: "Las jornadas eran muy pesadas, me ponían psicóloga. Las novelas infantiles eran algo excesivo, por eso se cerró Televisa niños".

Yo lloraba diario, era un abuso impresionante. Si yo me sentía enferma, me gritaban. Tuve una asistente que me quería mucho, era como una mamá. A ella la despidieron por cuidarme y ver por mi salud. Ellos pagaban la asistente, yo con lo poco que ganaba no tenía cómo".

Finalmente, comentó que vivía bajo un estrés constante por su próximo trabajo, pues no tenía tiempo de nada pero si dejaba de trabajar no tenía para comer y eso le generaba mucho estrés, al grado de que aceptaba lo que fuera para tener un ingreso.

A los 16 dije: no puede ser que viva llorando, con insultos, amenazas, que todo mundo se divorcie y que eso sea normal. No puede ser que vaya a crecer en este medio donde ni siquiera podré atender a mis hijos (...) nimodo, es eso o me quedo en la calle porque no tengo ni para pagar la renta, crecí con ese estrés".

Por otro lado, comentó que su hija no quiere estar en telenovelas pues no le gustó para nada escuchar su experiencia. "Después de que escuché de tu carrera, ya no quiero ser artista", le dijo.

La actriz comentó que no tenía relación con su papá ni su mamá y que se sentía abandonada, momento en el que no pudo evitar romper en llanto.

"La relación que yo tenía con mi papá era muy nula, casi no teníamos mucho contacto hasta después ya cuando me retiré y la relación con mi mamá también era muy triste, era otra cosa totalmente a la que es ahora. Y yo me sentía bien sola, bien abandonada, yo sentía 'no le importo a mis padres, no le importo a los productores, no le importo a nadie', o sea realmente a nadie. Hasta me da sentimiento".

Y finalizó pidiendo a la gente no exigirle hablar de su pasado porque es algo que le duele mucho revivir, además de si alguien le pide una foto se negará "por paz mental".

Cuando se acercan y me preguntan detalles de mi vida pasada y les cuesta tanto entender el daño que a mí me causa recordar yo digo: '¿Por qué?' ¿Por qué si he dicho tantas veces que a mí me frustra, que me duele, me lastima recordar mi vida pasada por qué se aferran a seguirme preguntando, a seguirme dañando?", dijo.

