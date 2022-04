Todo es negocio: Karla Panini saca a la venta playeras donde resalta el odio que le tienen los internautas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No importa qué sea, los internautas siempre buscarán hacer memes en torno a Karla Panini a quien le echarán la culpa por dicho acontecimiento el cual aseguran, no hubiera ocurrido si ella no se hubiera relacionado con Américo Garza, exesposo de Karla Luna y quien además, fuera la mejor amiga de la antes mencionada.

Sin embargo, la comediante optó por sacarle provecho al odio que le han manifestado en redes sociales y en las mismas plataformas, lució la playera que recientemente puso a la venta, la cual cuenta con la leyenda “Te odiamos Panini”.

Fue en la red social Instagram donde Panini mostró una serie de fotografías donde aparece abrazada de Américo Garza y ambos lucen la prenda en color negro con un corazón que rodea la frase.

“Que me odien con ese amor, me encanta! Quien quiere una playera!! Quien dijo yo?! Hagan sus pedidos!”, escribió.

De inmediato, los seguidores de la antes mencionada no dudaron en expresar descontento, quienes le reprocharon lucrar con la prenda haciendo uso del sentir de los miles de seguidores de Karla Luna quien, además de perder la vida por la dura batalla contra el cáncer que atravesó, tuvo que lidiar con la traición por parte de ésta.

Incluso, hubo quienes criticaron que Panini cerrara el post con la frase “Mi precioso y yo”, por lo que le recordaron que antes de ser de ella, él había formado una familia con Luna.

“Primero fue el precioso de tu ‘mejor mejor amiga’ que nunca se te olvide”, le reprocharon.

