Tras 'romance' con jefe en Televisa y sin exclusividad, protagonista hace dura confesión en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien perdió su exclusividad en Televisa hace unos años, reapareció la mañana de este martes 12 de abril en el programa Hoy e hizo una dolorosa confesión.

Se trata de la joven intérprete mexicana Paulina Goto, quien hizo su debut en la televisora de San Ángel en 2010 cuando protagonizó el melodrama Niña de mi corazón y luego hizo otros como Miss XV, El vuelo de Victoria, Mi corazón es tuyo, Vencer el miedo, entre otros.

Por años ha existido la versión de que la actriz de 30 años llegó a ser de las 'intocables' en Televisa porque presuntamente mantuvo un romance con su jefe, el productor Pedro Damián.

No obstante, el canal de YouTube Chacaleo señaló hace unos meses que los altos mandos de San Ángel decidieron quitarle la exclusividad luego de que el mencionado personaje perdiera popularidad.

En medio de todas estas especulaciones, la mañana de hoy martes 12 de abril Paulina reapareció en el canal de Las Estrellas a través de una entrevista que brindó al matutino Hoy.

La actriz se sinceró con el programa y detalló que en el pasado ella también había tenido una relación tóxica pero afortunadamente pudo superarlo: "Tuve como un momento en la vida en el que sentí que dejé de ser yo, que me perdí un poco. Fue una gran lección aprender que para poder compartir con los demás y para poder dar amor primero hay que empezar por uno mismo…".

Y aunque contó algunos detalles de este doloroso episodio de su vida, Goto evitó mencionar el nombre de la persona con la que lo vivió:

Yo en realidad estuve en una relación bastante tóxica y creo que pues es algo muy común que empiezas como a ceder, a ceder, a ceder y en algún momento ya no te das cuenta en lo que estás metida y cuántos límites cruzaste y cuánto permitiste…".

Por fortuna, ahora la nacida en Monterrey, Nuevo León, vive una situación muy distinta y todo a su alrededor ha mejorado, sobre todo porque se ha apoyado en su faceta como cantante.

Ya me perdoné, me amo y hoy estoy en una etapa muy buena de mi vida, haciendo proyectos bien padres. Pero llevo ya varios años sanando y estando mejor, la música ha sido algo que me ha ayudado muchísimo en el camino, en el proceso", finalizó.