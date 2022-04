Tras unirse a Chapoy y romance lésbico, polémica actriz renuncia a TV Azteca y vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora, quien hace años estuvo vetada de Televisa, regresó al elenco del programa Hoy luego de haberse unido a Pati Chapoy y haber firmado contrato de exclusividad en TV Azteca.

Se trata de la famosa comediante Liliana Arriaga, quien es mejor conocida como 'La Chupitos' y quien tiene más de 24 años de carrera en la empresa de San Ángel donde ha sido parte de proyectos como Humor... es los comediantes, La Casa de la Risa, el matutino de Las Estrellas y muchos más.

Sin embargo, fue vetada por los altos mandos de esta empresa en 2019 luego de irse a trabajar a la cadena estadounidense Estrella TV. Asimismo, en 2020 firmó su primer contrato en TV Azteca cuando aún estaba con vida Alberto Ciruana, entonces director de contenido y distribución de la televisora.

Luego de esto, la estrella mexicana apareció en varios de sus programas como Venga la Alegría, La Resolana, Todos quieren fama, entre algunos otros. E incluso 'La Chupitos' llegó a pisar el foro de Ventaneando para felicitar a Pati Chapoy por el 25 aniversario de la emisión y la periodista hasta la invitó a volver "más de seguido" a su programa.

Afortunadamente, hace unos meses Liliana pudo volver a su 'casa' primero como participante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy y luego anunciaron que ella formaba parte del elenco oficial del matutino Hoy en el puesto de colaboradora.

Asimismo, ha sido invitada de programas de Unicable como De noche con Yordi Rosado, en donde en una ocasión destapó que había tenido un supuesto romance lésbico.

Cuando le preguntaron si alguna vez había ligado con una mujer, esto comentó la querida actriz:

Sí... un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto", dijo sobre su 'romance' lésbico.