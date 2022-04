Adiós 'Hoy': Tras renunciar a TV Azteca y hundirse en vicios, polémico villano abandona Televisa

Ciudad de México.- Un famoso villano de telenovelas, quien no tiene exclusividad con Televisa, dio un duro golpe al rating del programa Hoy debido a que la mañana de este miércoles 13 de abril apareció en el matutino de la competencia. ¿Volvió a TV Azteca?

Se trata del reconocido actor Salvador Zerboni, quien hizo su debut en la empresa del Ajusco en 2005 cuando participó en el melodrama Machos y luego en 2007 se unió a la competencia en San Ángel donde se dio a conocer como antagónico de proyectos como El Pantera y Abismo de pasión.

Hace unos meses el histrión de 42 años protagonizó un fuerte escándalo pues la actriz Elisa Vicedo lo acusó de haberse drogado con heroína al lado de Paco Lalas y Eduardo Carabajal mientras participaban en una obra de teatro.

Un día Zerboni muy idiotamente en una de mis últimas funciones me dio un golpe en la nariz y me dejó sangrando. Mi papá iba a ir corriendo atrás de Salvador... Me dio tremendo golpe porque estaba ido. Sí me pidió una disculpa, no lo hizo adrede pero no tenía control de sus estímulos", reveló la joven.