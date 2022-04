Adiós Televisa: Tras crisis con Erik Rubín, Andrea Legarreta renuncia a 'Hoy' y da trágica noticia

Ciudad de México.- Tras 33 años en Televisa y abandonar los foros para irse de México con su familia, la querida conductora del programa Hoy Andrea Legarreta da dura noticia luego de admitir que pasó por una crisis con su esposo Erik Rubín.

La conductora del programa más visto de la televisión abierta en México comentó en una sincera entrevista para Ventaneando, programa de TV Azteca, que ella y Erik Rubín han pasado por crisis de pareja, por lo que han acudido a terapia.

Tras 22 años casados y el reciente escándalo que protagonizó el exTimbiriche al casi besarse con Apio Quijano en los 90's Pop Tour, Andrea comentó que tomaron la decisión de acudir con un profesional, aunque finalmente lo que evitó su divorcio fue el amor.

Siempre hay gente que te ayuda pero sinceramente creo que la terapia no se hace sola, creo que las ganas y el compromiso (importan), estuvimos un rato con esta persona de la terapia, no conectamos mucho, no porque no fuera buena, simplemente decidimos nosotros seguir caminando juntos y redescubrirnos y volvernos a enamorar", comentó.