Adiós Televisa: Tras escándalo 'gay' y años desaparecido, actor anuncia en 'Hoy' que deja las novelas

Ciudad de México.- Un famoso actor y cantante, quien se retiró de Televisa desde hace más de 20 años, reapareció en entrevista exclusiva con el programa Hoy y detalló que no tiene pensado regresar a las telenovelas.

Se trata del reconocido artista mexicano Erik Rubín, quien está casado con la aclamada conductora Andrea Legarreta y quien además de cantar, durante su juventud hizo diversos melodramas como Morir para vivir (1989), Lazos de amor (1995) y Alcanzar una estrella (1990).

La semana pasada el exintegrante de Timbiriche protagonizó un fuerte escándalo ya que de nueva cuenta se le acusó de serle infiel a la madre de sus hijas Mía y Nina Rubín pero no con una mujer, sino con otro hombre.

Resulta que se filtró un comprometedor video donde Erik aparece muy cariñoso con Apio Quijano, cantante de Kabah, en el escenario de la gira 90's Pop Tour.

Esta mañana de miércoles, Rubín reapareció en el matutino de Las Estrellas a través de una entrevista que les concedió en la que explica de una vez por todas porque no ha vuelto a las novelas luego de más de 20 años.

El esposo de Andrea explicó que aunque los productores sí lo han invitado a trabajar en la pantalla chica, él ha preferido mantener su carrera enfocada en el ambiente musical.

No me veo como galán de novela, no me siento galán, siento que tengo mi personalidad y todo pero no me siento galán", agregó.