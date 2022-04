Adiós Televisa: Tras ser indigente y retiro de novelas, actriz sube 20 kilos y llega a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Famosa actriz de telenovelas, quien habría sido vetada de Televisa por irse a TV Azteca, llega a Ventaneando y confiesa que cuando vivía en la calle en sus inicios, sufrió de acoso.

Se trata de Paty Navidad, quien empezó su carrera artística en Televisa en 1992 al participar en María Mercedes, luego Cañaveral de pasiones, El Manantial, La fea más bella, Por ella soy Eva y Zacatillo, un lugar en tu corazón.

En 2019, tras actuar en su último melodrama Por amar sin ley, Paty se alejó del medio artístico por diversos problemas de salud, aunque en 2020 reapareció con controversiales declaraciones sobre la pandemia, lo que causó que la vetaran de redes sociales.

Incluso, ella misma estuvo grave en el hospital tras contagiarse de Covid-19 pero afirmó que nunca, pero ella afirmó que nunca tuvo Covid y solo tuvo "neumonía". Tras estar desempleada, TV Azteca la contrató en 2021 para MasterChef Celebrity México.

Al firmar contrato con el Ajusco, la sinaloense reveló que Televisa la habría vetado, pero afirmó no tener rencores.

En Televisa pregunté si había algún problema y me dijeron que no, pero no me dieron trabajo... podría ser (que me tienen vetada) pero no me lo dicen, no lo sé, pero soy una persona que no cargo rencores de nada, yo no le hago nada a nadie".