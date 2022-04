Adiós TV Azteca: Tras debutar en 'Hoy' y rechazo de ejecutivos, Kristal Silva sale del aire en 'VLA'

Ciudad de México.- Una vez más la famosa conductora Kristal Silva dejó en shock a sus miles de admiradores y fans de las redes sociales debido a que ayer martes 12 de abril abandonó los foros de TV Azteca y no apareció conduciendo el programa Venga la Alegría.

Desde hace meses ha surgido el rumor de que la modelo de 30 años, quien hizo su debut en la televisión con el matutino Hoy de Televisa, no es bien vista por los ejecutivos del Ajusco y que poco a poco la irán sacando de sus filas.

Además presuntamente Kristal hizo enfurecer a las altas esferas de TV Azteca, incluida a la directora Sandra Smester, cuando planeó su eliminación del reality Survivor México para poder salir a tiempo para casarse.

A ella no le importa, hace toda una estrategia sin que supieran los ejecutivos para que la saquen en la semana que ella quería, poniéndose de acuerdo con sus compañeros o no colaborando como querían para que la sacaran y pudiera planear la boda. No hizo caso de las instrucciones, salió de 'Survivor' y causó enojo en Smester, quien es la directora de programación de TV Azteca", contó la periodista Ana María Alvarado hace varios meses.