Adiós TV Azteca: Tras declararse gay y renunciar a Televisa, exconductor de 'Hoy' abandona 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien estuvo 18 años en Televisa y decidió renunciar para irse a TV Azteca, abandona los foros de Venga la Alegría por una fuerte razón.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del conductor Horacio Villalobos, quien tras unirse a TV Azteca en el 2010 ha participado en importantes emisiones como Farándula 40, La Academia y Venga la Alegría, matutino al que se integró en el 2020 durante la pandemia.

Sin embargo, Horacio formaba parte de las filas de Televisa, pues durante 18 años estuvo apareciendo en programas como Válvula de Escape y Desde Gayola en Telehit, el canal de noticias ECO y hasta el programa Hoy, competencia de Venga la Alegría.

Villalobos también es actor y es abiertamente gay, por lo que no tiene reparo en pronunciarse sobre su orientación sexual y defender los derechos de la comunidad LGBTQ+, además de que siempre desata contrroversia por su opinión sin filtro y fuertes críticas.

Y este miércoles, Horacio abandonó de nueva cuenta el foro de Venga la Alegría cuando llegó una sección cuyos conductores no son de su agrado: Elisa Beristain y Javier Ceriani de Chisme No Like.

Y esque los dos conductores, quienes tienen un famoso programa transmitido por YouTube (Chisme No Like), fueron contratados por TV Azteca a finales del 2021 y les dieron su propio espacio por la señal de A Más, aunque todos los días aparecen en el matutino dando un adelanto.

Aunque se enlazan por videollamada, ya que viven en Estados Unidos, Horacio opta por dejar el foro y dejar solos a sus compañeros Flor Rubio y a Ricardo Casares platicando con ellos, pese a que él también conduce los espectáculos.

Como se recordará, los polémicos presentadores señalaron a Horacio de presuntamente acosar a otros jóvenes en la televisora del Ajusco. Esto desató su enojo e incluso comentó que los demandaría, según lo comentó el reportero Gabriel Cuevas:

Ya tiene el equipo de abogados, Horacio va a demandarlos en Estados Unidos, una demanda que va a estar sustentada porque tiene los apoyos de los involucrados", mencionó entonces, aunque no se habría concretado.

Y en esta ocasión Villalobos abandonó el foro otra vez, pero mañana no volverá a estar en vivo en las instalaciones del Ajusco. ¿Renunció? No, sino que el matutino será grabado durante los próximos días por las vacaciones de Semana Santa, por lo que conductores podrán tomar un descanso.

Así lo publicó el periodista Álex Kaffie en su columna 'Sin Lisonja' para El Heraldo:

Debido al puente de Semana Santa el matutino Hoy estará grabado toda la semana. Por su parte Venga la Alegría y Sale el Sol irán en vivo L, M y miércoles, y trasmitirán grabaciones el Jueves Santo y Viernes Santo. Ventaneando va en vivo únicamente hoy, mañana y pasado mañana. En cambio De Primera Mano pasará grabado la semana entera", anunció.

Se espera que para el próximo lunes los programas en la televisión abierta, y sus respectivos conductores, estén de vuelta en la pantalla para seguir entreteniendo al público.

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva y @horacitu_oficial