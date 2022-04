¡Alerta ARMY! BTS resalta tener intención de sacar un tema completamente en español

Comparta este artículo

Seúl, Corea del Sur.- Aunque no todos los integrantes de BTS domina el idioma inglés, los temas que han lanzado al mercado y que son interpretados en este idioma los ha llevado a ser reconocidos a nivel mundial y claro está, a recibir premios y nominaciones también.

Sin embargo, antes de deleitar al público con un idioma que no fuera el materno, los ídolos del K-Pop ya eran famosos cantando en coreano, por lo que no han descartado en tener un tema que sea en su totalidad en otros idiomas, sorbe todo el español.

Cabe destacar que los intérpretes de ‘Butter’ y ‘Dinamyte’ ya han visitado México y otros países de América Latina, por lo que están familiarizados con la cultura y alguna que otra palabra, mas no con frases tan largas o complicadas que los haya llevado a pensar en un tema totalmente en español; sin embargo, el cariño que sienten por sus fans hispanohablantes los ha orillado a considerar pronto esta opción.

En una reciente entrevista, los miembros de BTS dijeron que no han descartado la opción de cantar en español, sobre todo considerando que su película favorita es Coco, de Disney y Pixar, aunque no han revelado cuándo podría suceder; sin embargo, esto no ha sido motivo para no emocionar al ARMY que dijo estar más pendiente de cualquier señal que apunte a un tema en nuestro idioma.

