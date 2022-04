'Desfigurada' y en la cárcel: Tras retiro de Televisa y kilos de más, protagonista aparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien tiene 14 años desaparecida de la pantalla chica y cambió radicalmente su físico, reaparece en redes del programa Hoy por un importante motivo.

Se trata de Yadhira Carrillo, quien debutó en la actuación en 1996 de la mano de Televisa al hacer Canción de amor, aunque también participó en Te sigo amando, María Isabel, El privilegio de amar, El niño que vino del mar, La casa en la playa y El precio de tu amor.

Carrillo se convirtió en la protagonista del momento luego de dar vida a la buena y a la villana en La Otra en el 2002. Este papel la catapultó al éxito pues continuó con estelares en Amarte es mi pecado y Barrera de amor. También actuó en Rubí.

Tras su última telenovela en el 2008, Palabra de mujer, la guapa artista originaria de Aguascalientes se retiró de la actuación para dedicarse a su familia, sobre todo a su esposo, quien fue encarcelado en el 2019.

Como se recordará, tras divorciarse de su primer esposo, se casó en el 2012 por segunda vez con el abogado, y padre de los dos hijos de Lety Calderón, Juan Collado en medio de acusaciones que ella acabó con su relación, lo cual negó.

Desde hace tres años, él está preso tras acusaciones de presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Por esa razón la actriz ha sido captada varias veces en el reclusorio, pues ha estado en la cárcel visitándolo todos los días.

Y lo que llamó la atención es que la actriz reapareció en las redes del programa Hoy junto a su esposo, pues el portal de Las Estrellas recordó las bodas más lujosas de los famosos en un tuit.

Esta recopilación incluyó enlaces de otras parejas como Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina, la de Anahí y Manuel Velasco y la de Altaír Jarabo con el empresario francés Frédéric García, pues esta última incluso fue en un castillo en París.

Hasta recordaron la boda de Geraldine Bazán y Gabriel Soto ocurrida en Valle de Bravo 2016, aunque esta acabó en divorcio y Soto se casará pronto con Irina Baeva, a quien también señalaron en su momento de ser la tercera en discordia.

También recordaron la de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, la de Lucero y Mijares, la de Victoria Ruffo y Omar Fayad, la de Andrea Legarreta y Erik Rubín en Acapulco y la de Mariana Echeverría y Óscar Jiménez, además de la de Yadhira y Collado.

La boda de la desaparecida actriz fue en el Colegio de las Vizcaínas, un hermoso lugar donde se realizan las bodas más exclusivas de México, y a donde acudieron más de 800 invitados. Afirman que esta costó casi un millón de pesos.

Como se recordará, en plena pandemia y tras unos años alejada ya del medio artístico, Yadhira respondió a las críticas por haber subido de peso, pues sí lucía algunos kilos de más luego de un tiempo de estar en casa fuera de los reflectores.

La actriz de 49 años de edad confesó que padeció depresión y una dura enfermedad: hipoacusia súbita, la cual no le permite escuchar debido al "estrés y la angustia".

También le respondió a sus detractores, pues hubo quienes la señalaron de lucir 'irreconocible' y 'desfigurada' por supuestos 'arreglitos' y cambios en su 'look'. Yadhira afirmó que aún conservaba su envidiable figura, pero usaba ropa holgada por modestia, por lo que no se daban cuenta de sus verdaderas curvas.

Aunque hace algunas semanas Juan José Origel reveló que Carrillo había sido vista en las instalaciones de Televisa y se mostró muy hermética sobre su visita, hasta ahora no se ha concretado su regreso a las telenovelas, aunque afirma que le han llovido ofertas.

Me han hecho invitaciones para hacer telenovelas, sería precioso para mí, pero no sabemos ahorita qué va a suceder, agradezco tanto... Me han invitado desde que Juan está aquí, tengo la invitación de 12 telenovelas, pero al estar aquí no puedo", contó.