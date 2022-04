Se divorció: Tras veto de Chapoy y cirugía, exgalán de TV Azteca 'renuncia' y vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras cambiarse a TV Azteca luego de años en Televisa, un querido galán de telenovelas anuncia que se someterá a cirugía y tendrá que cancelar sus planes de vacaciones, además de que vuelve a las pantallas de la televisora de San Ángel.

Se trata del actor argentino Juan Soler, quien luego de traicionar a Televisa con TV Azteca y un fuerte pleito con Pati Chapoy tras su divorcio, lo que seguro provocó su veto en el Ajusco, regresa a la televisora de San Ángel como protagonista, pese a que continúa siendo conductor de Sale el Sol en Imagen Televisión.

Como se recordará, tras más de 20 años en telenovelas de Televisa como Cañaveral de pasiones, Locura de amor, La Otra, Cuando me enamoro y La mexicana y el güero, el histrión firmó con TV Azteca para protagonizar Nada Personal en el 2017.

Luego se fue a vivir a Miami, donde trabajó en Telemundo ya que no contaba con contrato de exclusividad en ninguna televisora. Sin embargo, a finales del 2020 debutó como conductor en Sale el Sol, traición que no le habrían dejado pasar.

Según el canal de YouTube El Borlote, tanto Televisa como TV Azteca lo habrían vetado por supuesta "falta de lealtad" al cambiarse a Imagen TV, aunque después de esto estuvo dando entrevistas al Programa Hoy, por lo que se cree habría sido un rumor.

En medio de rumores de que será el galán protagónico en el remake de La Madrastra junto a Aracely Arámbula, el histrión está de regreso en Televisa desde esta semana pero no con un proyecto nuevo, sino con la retransmisión de Cuando me enamoro.

La telenovela del 2010, protagonizada por el argentino y Silvia Navarro con Jessica Coch, Lisardo y Rocío Banquells como villanos, empezó su retransmisión esta semana por el canal TlNovelas.

Además, Juan Soler anunció que se tendrá que someter a una cirugía y el actor comparte el motivo, además de confirmar que sí dejará el matutino, pero solo por un día.

Me operaré de una hernia inguinal entonces estoy hace más de tres meses y medio sin gimnasio pero con el espíritu muy alto. Estaré un día ausente nada más. El lunes terminando de grabar me voy al hospital, me hacen la intervención. Es muy rápido, dormiré ese día en el hospital y el miércoles ya me reincorporo".

Sobre si tendrá cuidados especiales, dijo: "No puedo cargar pero todo lo demás sí. Tranquilo, sin levantar peso". Y al ser cuestionado sobre si está nervioso por la intervención, comentó: "No, soy cero clavado con esas cosas. Yo me inyecto, a mi familia, a mis hijas. No, cero".

Finalmente, comentó que tendrá que cancelar sus vacaciones por este emotivo:

Me iba a ir a un rancho a montar, nadar, a correr pero me lo prohibió el doctor. E ir a un rancho para estar sentado, no estoy dispuesto así que me quedaré en la CDMX y quizás el fin de semana vaya al restaurante de un amigo".

