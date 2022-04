Se volvió mujer: Tras 15 años en TV Azteca y perder exclusividad, galán de Televisa aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor y cantante, quien estuvo 15 años en TV Azteca y alcanzó la fama al participar en un famoso reality y protagonizar varias telenovelas, aparece en redes del programa Hoy luego de transformarse en mujer en Televisa.

Se trata de Yahir, quien debutó en TV Azteca en el 2002 al participar en la primera generación del reality de canto La Academia. Aunque no ganó, el sonorense quedó entre los últimos 5 participantes y se ganó el corazón del público.

En el Ajusco estuvo 15 años trabajando en telenovelas. El artista protagonizó Enamórate, Soñarás, Bellezas indomables y Quiéreme tonto, hasta que en 2017 se cambió a Televisa luego de terminar su contrato de exclusividad meses antes.

El cantante debutó como actor en la televisora de San Ángel en Mi marido tiene familia, sin embargo, no estuvo en la segunda temporada por un supuesto pleito con el productor Juan Osorio, quien lo dejó fuera.

En 2019 y 2020 regresó a televisión Azteca para ser coach en La Voz México, además de que dio varias entrevistas a Venga la Alegría, sin embargo, este 2022 se incorporó a un nuevo reality pero ahora en Televisa.

Yahir forma parte de los participantes en el primer programa tras a fusión de Televisa y Univisión, Tu cara me suena, donde el domingo pasado se transformó en nada más y nada menos que Laura León, dejando en shock por su cambio físico.

En una entrevista que dio a Las Estrellas y retomada en las redes del programa Hoy, el sonorense contó todo lo que no se vio durante el tercer programa del reality de imitación, en el que también participan Sherlyn, Kika Edgar, Ninel Conde, entre otros.

Disfruté mucho el personaje y la creación poro una vez que estaba con todo, con la peluca, la pestaña pegada, con los implantes, las esponjas, maquillado, con un chaleco de silicón con bubis, con la faja, las medias con pompis y cadera, un body, tacones... ya que estaba con todo ya no estaba disfrutando", confesó.

El artista comentó que dar vida a 'La Tesorito' fue muy complicado: "Es el número que todo mundo me decía que me la iba a pasar mejor. Lo gocé toda la semana pero fue el número más complicado que he tenido y es un compromiso grandísimo vestirse de mujer y salir a cantar de mujer".

Yahir añadió que estuvo muy incómodo durante la presentación y se frustró pues preparó mucho el personaje, afirmando que sufrió un malestar que le impidió disfrutar como se debía.

Traté de echarle los kilos, con un problema estomacal tremendo. Con todas estas presiones y no había querido comer antes de la gala para poder bailar. Me tomé unas gotas herbales que me cayeron muy pesadas, yo andaba en ayuno. La verdad con todo ese malestar traté de gozarlo al máximo por el cariño que le tengo a Laura León, quien es una persona maravillosa".

Finalmente, agregó que pese a todo el esfuerzo y su caracterización, le resultó complicado imitar a una mujer, pues asegura que tal vez otra compañera se habría acercado más.

Yo creo que siempre habrá un comentario donde no encaje que sea exactamente igual. Aunque el comentario sea bueno nos quedamos con el tema de: 'sí, pero no es'. Porque no es, al final. Traté de moverme lo más parecido, sensual y femenino posible. Me sentía femenino con todo y el maquillaje pero no soy mujer entonces no iba a llenar el ojo de nadie tratándose de una imitación como si lo hubiera hecho una mujer".

