¡Shock en Televisa! Andrea Legarreta se harta de Escalona y le dice sus verdades en 'Hoy': "Inútil"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los televidentes de Televisa fueron testigos de un incómodo momento que hubo entre las conductoras Andrea Legarreta y Andrea Escalona en la reciente transmisión del programa Hoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, hace un par de años se especuló que la esposa del cantante Erik Rubín y otros presentadores como Galilea Montijo y Marisol González supuestamente no toleraba trabajar con la hija de la productora Magda Rodríguez.

Sin embargo, tras el fallecimiento de la 'Reina del Rating' ambas se volvieron más cercanas y dejaron claro que no había ningún tipo de pleito entre ellas.

No obstante, la mañana de hoy miércoles 13 de abril Legarreta y gran parte de los conductores del matutino de Las Estrellas hicieron pedazos a Andreita frente a las cámaras de la empresa de San Ángel.

Resulta que esta mañana de miércoles 'La Escalona' trató de convertirse en una vendedora de tlacoyos pues recibieron en el foro a un negocio que se dedica a preparar este alimento, pero ella fracasó en el intento y no pudo hacer ni uno solo.

La también actriz intentó crear uno de estos productos para dárselo a su compañera Tania Rincón y esta prefirió comerse uno de los que ya había preparado la señora Juanita.

No manita, gracias, yo me como este mejor", dijo la michoacana.

Sin embargo, Andy no se rendía e intentaba de tomas formas que su tlacoyo pudiera ser cocinado y degustado por alguien pero no podía: "No, muy mal Escalona", replicó Galilea.

Mira manita qué bonito va quedar... ay no, parece tortilla ¿oiga me quedó como tortilla? ¿pero por qué?", interrumpió Escalona mientras entrevistaban a la vendedora.

Finalmente, Legarreta se hartó de que su tocaya estuviera necia en querer preparar este antojito y explotó diciendo frente a todos:

Dígale que por inútil ¡por inúuuuutil!", dijo Andrea tajantemente.

Ay no Escalona, eso no se lo come ni el puerquito", agregó 'El Negro' Araiza.

Fuente: YouTube Programa Hoy