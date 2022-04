Tras abusar de cirugías y veto de TV Azteca, villana de Televisa llega a 'Hoy' con dura confesión

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien presuntamente fue vetada de TV Azteca y Televisa hace algunos años, llegó al programa Hoy con una difícil confesión luego de haber estado al borde de la muerte.

Se trata de la reconocida artista venezolana Gaby Spanic, quien hizo su debut en México en 1998 con la telenovela La Usurpadora, donde interpretó a la buena y a la villana de la historia, y luego participó en otras como La Intrusa y Soy tu dueña.

Posteriormente trabajó para Telemundo y hasta TV Azteca, donde realizó La otra cara del alma y Siempre tuya Acapulco, sin embargo, no acabó con buenos términos en esta empresa pues los demandó por presunto incumplimiento de contrato en el 2016, lo cual ocasionó que la vetaran.

Además, Spanic ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales por su transformación física y es que para muchos de sus seguidores está irreconocible por las cirugías. Se cree que se ha sometido a una lipoescultura, levantamiento de glúteos, tensión de la piel y rejuvenecimiento del rostro.

Luego de toda la polémica, el año pasado la venezolana regresó al canal de Las Estrellas con el melodrama Si nos dejan y este 2022 continúa estando al aire en la televisora con un papel en la novela Corazón Guerrero.

La mañana de este miércoles 13 de abril en el matutino Hoy se transmitió una entrevista donde Gabriela recuerda que hace unos años estuvo al borde de la muerte por un supuesto envenenamiento y hasta confiesa qué la salvó de perder la vida.

Entre el sueño vi el rostro de Jesús en la pared y me decía 'no va a pasar nada, no vamos a morir'... al día siguiente mágicamente estaba ya desinflamada, fue tan bonito y yo lo cuento con mucho orgullo", explicó.