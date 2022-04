Tras declararlo 'gay' y renunciar a TV Azteca, galán de Televisa llega a 'Hoy' con fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor de novelas, quien trabajó durante 10 años en TV Azteca y luego se fue a Televisa, reapareció la mañana de este miércoles 13 de abril en el programa Hoy e hizo una fuerte confesión.

Se trata del querido galán sonorense David Zepeda, quien inició su carrera en el Ajusco haciendo melodramas como Los Sánchez y Como en el cine, hasta que en 2010 dejó la empresa y se cambió a San Ángel, donde ya lleva 12 años.

Ha participado en exitosas telenovelas como Sortilegio, Soy tu dueña, La fuerza del destino, Por amar sin ley, Vencer el desamor, Mi Fortuna es Amarte y recientemente fue confirmado en el elenco de Vencer la ausencia.

Hace un par de años Zepeda se convirtió en portada de diversos medios que afirmaban que era gay e incluso hace unos meses hasta lo señalaron por tener un supuesto amorío homosexual con el fallecido Daniel Urquiza, quien se quitó la vida en medio de una profunda depresión.

Sin embargo, el galán de 48 años ha desestimado esta información y ha señalado que no tendría problema en revelar que es homosexual si así lo fuera.

Pese a todos estos escándalos, David continúa cosechando éxitos y además de su gran trabajo actoral, también posee un físico de envidia.

Esta mañana el actor nacido en Nogales, Sonora, apareció en el matutino de Las Estrellas para aclarar de una vez por todas si abrirá su cuenta de OnlyFans pronto:

Mira, nunca digas nunca, pero no, respeto muchísimo a los que lo hacen, ¡qué padre!, y si son chavas ¡hermosas!, porque normalmente es para lucir cuerpo y compadres que tienen ahí su físico, adelante, ¡qué bueno!, muy respetable", expresó.

Además Zepeda resaltó que no piensa dejar de trabajar de manera intermitente estos años pues considera que sus mejores años podrían acabar pronto: "Me encanta siempre estar trabajando porque siento que la vida es muy corta de un actor, en general, me refiero a la vida muy corta de la vida natural, 50 años, 60, 70 como profesional, se pasan volando".

También comentó que aunque en el pasado no tuvo la mejor experiencia, continuará haciendo castings hasta llegar a Hollywood:

Quisiera dejar como un legado en mi carrera y aprovechar lo que me queda de energía al 100 para interpretar personajes muy complejos y estar siempre en el gusto del público", expresó el sonorense.

