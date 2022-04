Tras unirse a Televisa, Carmen Muñoz rompe el silencio sobre su riña con Galilea Montijo

Ciudad de México.- Luego de no renovar su contrato con TV Azteca para cuidar a sus padres que enfrentaban serios problemas de salud, Carmen Muñoz reveló recientemente que ellos ya se encuentran mucho mejor, algo que la tiene más que contenta.

Ahora, la conductora que hace solo unas semanas estrenó programa en Televisa, se animó a hablar de la rumorada riña que tiene con Galilea Montijo, luego de que asistiera como invitada al matutino Hoy y aparentemente fuera tratada mal por la presentadora estelar.

En entrevista para el programa De Primera Mano, Carmen dio sus primeras declaraciones al respecto y no dudó en desmentir la supuesta pelea asegurando que está muy agradecida por la invitación que le hicieron al exitoso show.

Nada qué ver son rumores nada más. La verdad que he sentido la buena vibra de toda la gente con la que he estado, y en los programas en los que han invitado me han recibido increíblemente. Entonces no puedo estar más que agradecida y feliz", dijo la famosa.