¿Ya no andan? José Manuel Figueroa devela detalles de la relación de Ángela Aguilar y Gussy Lau

Ciudad de México.- Desde hace algunos días, Ángela Aguilar se ha robado las tendencias y no solo por su talento y carisma, sino porque se reveló que era novia del compositor Gussy Lau quien también aclaró que llevaban saliendo desde mediados de febrero; no obstante, la confirmación no salió tan bien y al parecer, ya no están juntos.

Lo anterior ha cobrado más fuerza debido a que la intérprete de ‘Dime como quieres’ viajó a París en lo que dijeron, parecía ser un momento para olvidarse de la situación, ya que cabe recordar, la hija de Pepe Aguilar había subido un video donde dijo, haberse sentido violentada por la filtración de las imágenes con su pareja.

No obstante, quien recientemente opinó al respecto fue José Manuel Figueroa, hijo del finado cantautor Joan Sebastian y quien, ante las cámaras de Despierta América informó que él ya estaba al tanto de la relación entre ambos, pues además de trabajar y sentir admiración por Gussy Lau, dijo que entre compositores corren mucho los chismes.

“Ojalá triunfe el amor, al final de cuentas, esa es la realidad, a mí me encantaba la pareja, se me hacía una pareja diferente. Yo ya sabía, ya me había enterado, entre compositores somos muy chismosos”,aseguró Figueroa.

Aunque omitió decir si había hablado con Lau sobre el estado actual de la relación con la nieta de Flor Silvestre, el hijo del denominado ‘Poeta del Pueblo’ señaló que es muy probable que la situación que enfrenta hoy con Ángela lo lleve a componer mejores canciones.

“Esto te debe de servir hermano para que compongas canciones más chingonas, canciones mejores, mucho mejores”, sentenció.

A modo de remate, José Manuel Figueroa también abordó la profunda admiración que siente para con Ángela a quien dijo, también podía convertirse en una mejor intérprete en el momento en que experimente un profundo enamoramiento o caso contrario, le rompan el corazón, algo que si bien reconoció, también lo llevó a manifestar deseos de producir para ella.

“Yo creo que el día que ella se enamore perdidamente y que le rompan el corazón va a cantar espectacular, va a cantar hermoso, va a cantar divino esa mujer, ¿ya es mujer o todavía es menor de edad?, esa mujer va a cantar hermoso, cuando esa mujer aprenda a cantar de dolor, uff, ojalá algún día pueda yo producir algo con ella, sería fenomenal”,finalizó.

