Adiós 'Hoy': Tras veto de Televisa, polémica conductora llega a 'VLA' y reemplaza a Laura G

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 14 de abril la conductora regiomontana Laura G volvió a causar revuelo pues no apareció en el programa Venga la Alegría de TV Azteca y la producción presentó a su reemplazo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Al iniciar la transmisión del día, la cual no se transmitió en vivo sino grabada, solo se pudo ver a unos cuantos conductores al aire como 'El Capi' Pérez, Horacio Villalobos, Sergio Sepúlveda, Anette Cuburu y Pato Borghetti, mientras que la también locutora de radio brilló por su ausencia.

Sin embargo, esto no molestó a los televidentes y por el contrario agradecieron que la expresentadora del extinto Sabadazo no estuviera trabajando ya que consideran que no aporta mucho al programa y que no tendría que formar parte del elenco.

Desde hace un par de meses, Laura conductora su propia sección No hay punto medio todos los jueves y como esta mañana no se encontraba en el foro, tuvo que ser reemplazada por otra famosa.

En esta ocasión la elegida para ocupar el lugar de 'La G' fue la reconocida presentadora Anette Cuburu, quien hace algunos años trabajó para Televisa hasta que fue vetada luego de su separación de Alberto Benítez, un alto mando de la empresa.

La exconductora del matutino de la competencia, Hoy, volvió a tomar el lugar de la regiomontana para dirigir el debate que en esta ocasión tuvo como tema la diferencia de edad en los noviazgos y cuyos invitados fueron Pato Borghetti, el polémico actor Alfredo Adame y la cocinera Cyntia González, así como una sexóloga.

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva y TVNotas