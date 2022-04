Adiós TV Azteca: Tras vender quesadillas y romance lésbico, actriz renuncia a 'VLA' y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida conductora y actriz, quien en 2020 firmó su primer contrato de exclusividad en TV Azteca, dio un duro golpe al rating de Venga la Alegría debido a que este jueves 14 de abril regresó al programa Hoy.

Se trata de la aclamada comedianta Liliana Arriaga 'La Chupitos', quien trabajó durante 24 años en la empresa de San Ángel hasta que en 2019 decidieron ponerle un veto debido a que se fue a trabajar a la cadena estadounidense Estrella TV.

Tras alejarse de su 'casa', el pasado 2020 la reconocida artista mexicana dio tremenda sorpresa firmando un contrato de exclusividad en el Ajusco que la hizo participar en programas como Venga la Alegría, Todos quieren fama y hasta La Resolana.

Incluso en una entrevista muy íntima para En sus batallas del canal Azteca Uno, Liliana habló de la difícil vida que tuvo antes de saltar a la fama, pues llegó a vender garnachas dentro de su universidad para pagarse los gastos escolares.

Para sacar mi carrera vendía hasta quesadillas, poníamos en un traste gorditas de chicharrón, queso, y las metía a la clase y después ya me daban chance, porque sabían que era para poder terminar la escuela", contó.

Sin embargo, desde hace unos meses Arriaga ya fue perdonada por Televisa y volvió a ser vista en la empresa. Durante su más reciente invitación al programa de Unicable Más noche con Yordi Rosado la actriz acabó confesando que alguna vez había ligado con una mujer.

Sí... un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto", dijo 'La Chupitos' sobre su 'romance' lésbico.