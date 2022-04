Amy Schumer denuncia haber recibido amenazas tras conducir los Oscar 2022

Los Ángeles, California.- Aunque ya pasaron algunas semanas desde la entrega de los premios Oscar, la actriz y comediante Amy Schumer declaró en entrevista con Howard Stern que, desde la ceremonia, ha sido amenazada por internautas quienes criticaron su participación.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos (FOTO) De no creer: Jada Pinkett aparece en público tras polémica de Will Smith con Chris Rock

Lo anterior se debió a que, mientras la opinión pública se centraba en lo ocurrido entre Will Smith y Chris Rock, internautas criticaron que Schumer llamara ‘rellena asientos’ a la actriz Kirsten Dunst quien recibía su primera nominación tras su papel en la película ‘El Poder de perro’.

Luego de manifestar que Schumer también se había excedido en los chistes durante esta ceremonia, aseguró que desde entonces ha recibido amenazas de muerte, acción que no dudó en lamentar.

Al cuestionarle porqué es que ella había sido blanco de críticas y hasta de amenazas, la actriz declaró que los internautas criticaron que a su vez, ella criticara la carrera de la protagonista de cintas como ‘Entrevista con el vampiro’, ‘Spiderman’, ‘Melancolía’ o ‘María Antonieta’, pues resaltaron, no tenía derecho a faltarle de esa manera.

"Para ser sincera, en realidad me puse en contacto con la gente con la que iba a bromear antes para asegurarme de que les parecía bien porque me he quemado demasiadas veces. No quería que la cámara captara a alguien con aspecto triste”, justificó.