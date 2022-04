Divorciado y en quiebra: Tras veto de 'Hoy' y hundir a Legarreta, sacan del clóset a actor en 'VLA'

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien estaría vetado del programa Hoy por su pleito con Andrea Legarreta, reapareció la mañana de este jueves 14 de abril en Venga la Alegría para romper el silencio luego de que días antes lo sacaran del clóset en vivo.

Se trata del controversial mexicano Alfredo Adame, quien fue un gran galán de las telenovelas de la televisora de San Ángel como La fuerza del amor, Yo no creo en los hombres, De frente al sol, Más allá del puente, Retrato de familia, entre otras, y actualmente es conocido por sus pleitos con otros famosos.

Hace unas semanas el exesposo de las actrices Mary Paz Banquells y Diana Golden dejó en shock a todos sus seguidores y colegas al anunciar que se había quedado sin ni un peso y que además estaba desempleado.

Estoy en quiebra, no tengo trabajo, no tengo sueldo, no tengo dinero", dijo el polémico Adame.