Shock en 'Hoy': Tania Rincón 'sale del clóset' al aire y admite que tiene sueños con Galilea Montijo

Ciudad de México.- La famosa michoacana Tania Rincón dejó en shock a todo el público de Televisa debido a que este jueves 14 de abril se confesó frente a las cámaras del programa Hoy y 'salió del clóset' en plena transmisión.

Resulta que esta mañana del 14 de abril el famoso periodista y corresponsal de guerra Alberto Peláez, quien trabajó para la empresa de San Ángel por décadas, llegó como invitado al matutino de Las Estrellas y puso a sudar a todo el elenco al entrevistarlos como lo hace en su canal de YouTube En la cama con....

Y aunque la mayoría de presentadoras hicieron picantes confesiones, quien logró dejar sin palabras a la toda audiencia fue la nueva integrante de Hoy.

La primera pregunta que Alberto le hizo a Tania fue sobre el sueño inconfesable que muchos tienen pero nadie quiere admitir y así respondió ella:

¡Híjole! ¿ya de plano?", mencionó nerviosa y admitió: "pues no me gustan las niñas pero de pronto si he soñado con una que otra niña".