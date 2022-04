¡Shock en la música! Christian Nodal confirma que sí hay una sustituta de Belinda; es ella

Ciudad de México.- Christian Nodal es una de las figuras del medio del espectáculo que más ha dado de qué hablar en las últimas semanas y es que, desde que terminó su relación con Belinda, desde el reemplazo de sus tatuajes hasta las colaboraciones que juntos tenían ha sido del interés del público.

En ese sentido, Nodal informó a sus seguidores que sí ha sustituido a la ojiverde, con quien no solo planeaba llegar al altar, sino que juntos iban a estrenar el tema ‘Por el resto de tu vida’, canción que se estrenaría el pasado 14 de febrero y que aseguraban, sería el himno de su amor; no obstante, el truene dejó pendiente dicho lanzamiento.

Ahora, el intérprete de ‘Botella tras botella’ confirmó que sí estrenará la canción aunque ‘Beli’ ya no sería quien de su voz para este tema, sino que en su lugar estará la cantante Tini Stoessel.

Durante una transmisión en vivo a través de Twitch, un seguidor preguntó a Nodal qué pasaría con el tema que ‘Nodeli’ tanto había presumido, por lo que éste se remitió a decir que “Sí va a salir, pero con Tini”.

‘Por el resto de tu vida’ contaba con una versión demo donde sí se apreciaba la voz de ambos cantantes, pero pronto saldrá la oficial con mejor audio y claro, la voz de Tini en lugar de la de Belinda en algunas estrofas.

Aunque el tema sí será subido a plataformas digitales, los seguidores del sonorense se tornaron en reclamos, pues la canción era de la pareja que en su momento, atravesaba por una armonía diferente, hecho por el que fue severamente criticado en sustituir las voces, ya que consideraron, debió quedarse como estaba, incluso en la versión ya conocida.

“Pensé que eras más maduro y que no harías nada con esa canción”, criticaron a Nodal.

Mientras el cantante de regional mexicano leía las criticas en su contra, de inmediato salió a defender la decisión de no solo sacarla, sino de reemplazar a la intérprete de 'Luz sin gravedad' al resaltar lo siguiente:

“Les voy a decir una cosa de las canciones, es música al final, y yo no voy a desperdiciar un tema que sé que va a marcar en todas las personas, entonces no entiendo, o sea, entiendo su punto, pero me vale madr$s, lo siento mucho”.