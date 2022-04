Shock en Televisa: Erik Rubín explota en sus vacaciones y manda fuerte recadito ¿a Andrea Legarreta?

Comparta este artículo

Bruselas, Bélgica.- El famoso cantante y actor Erik Rubín, quien es esposo de la conductora de Televisa Andrea Legarreta, causó shock en las redes sociales debido a que hace algunas horas apareció furioso y envió un fuerte recadito.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se sabe, desde el pasado viernes el exintegrante de Timbiriche y su familia se embarcaron en una nueva aventura y aprovecharon las vacaciones de Semana Santa para realizar un espectacular viaje por Europa.

Sin embargo, las vacaciones de la familia Rubín Legarreta tuvieron que ser interrumpidas por una situación bastante lamentable.

Resulta que a Erik intentaron hackearle su cuenta oficial de Instagram pero por fortuna no lo lograron y ya la recuperó. No obstante, el cantante mexicano no dudó en mandarle un fuerte recadito a sus hackers.

Hace unas horas Rubín publicó un video en el que aparece haciendo distintas señas y groserías para estas personas que trataron de perjudicarlo pero no lo consiguieron.

Fuente: Instagram @erikrubinoficial