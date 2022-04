Tras perder exclusividad en Televisa y retiro de las novelas, exconductora de 'Hoy' llega ¿a 'VLA'?

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien se retiró de las novelas desde hace años, dio un duro golpe al programa Hoy pues luego de haber perdido su contrato de exclusividad en Televisa, este jueves 14 de abril reapareció en el matutino de la competencia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la guapísima estrella cubana Malillany Marín, quien formó parte del matutino de Las Estrellas en 2015 bajo la producción de Carla Estrada y además participó en melodramas como Rebelde, Hasta que el dinero nos separe y Dos hogares.

La nacida en La Habana dejó la empresa de San Ángel luego de 13 años trabajando con ellos porque presuntamente estaba molesta de que le retiraran su exclusividad en el 2017.

Marín posteriormente emprendió un negocio de cremas y productos de belleza 100 por ciento orgánicos y además comenzó a prepararse para convertirse en una abogada penalista. Aunque también ha trabajado en obras de teatro y continúa en las grabaciones de la bioserie de Carolina Herrera.

Tras haber dado entrevistas a programas de otras televisoras como Venga la Alegría en TV Azteca, la mañana de hoy 14 de abril Malillany reapareció en el matutino Sale el Sol de Imagen TV con una inesperada confesión.

La actriz cubana confesó que aunque en el pasado le aterraba la idea de ser madre, ahora ya se siente más que lista para cumplir este sueño y no duda hacerlo realidad pronto.

Claro que me gustaría formar una familia y ser mamá, es un sueño que está y que a lo mejor antes no estaba lista, pero ya me siento con la madurez emocional, por fin me siento lista", explicó en exclusiva.