Adiós 'Hoy': Tras 9 años retirada de Televisa y vender cremas para vivir, conductora llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa exconductora del programa Hoy, quien se retiró de las telenovelas de Televisa luego de hacer la última en 2013, llega al matutino de TV Azteca Venga la Alegría con importantes declaraciones.

Se trata de Malillany Marín, quien fue conductora del matutino Hoy en el 2015 y formó parte del elenco de importantes telenovelas como Rebelde, Destilando Amor, Tormenta en el paraíso, Hasta que el dinero nos separe, Dos hogares, entre otras.

Tras casi 15 años en la televisora de San Ángel y hacer su último melodrama Lo que la vida me robó en el 2013, Malillany dejó la empresa luego de perder su contrato de exclusividad en el 2017 y se ha dedicado a otros ámbitos en su vida.

Como se recordará, la guapa actriz y conductora de 41 años emprendió un negocio de cremas y productos de belleza orgánicos ante la escasez de trabajo en el medio artístico.

Aunque en 2021 volvió al teatro con la obra Divorciémonos mi amor, la actriz declaró en entrevista el año pasado que este 2022 esperaba convertirse en abogada penalista, pues había estado estudiando para lograrlo.

En medio de todos estos cambios, la cubana apareció en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría este viernes y expresó uno de sus mayores anhelos: ser mamá. Aunque por el momento está soltera, no descarta convertirse en madre por su cuenta.

En entrevista, la actriz comentó que congeló sus óvulos y reveló si este podría verse truncado porque estos posiblemente puedan expirar:

No es que tengan fecha de caducidad sino que cuando uno los congela y no están fecundados, es más difícil que despierten. Si en algún momento yo compro un donador, fecundo mis óvulos es mucho más fácil que despierten del in vitro pero como no he hecho este proceso prefiero tener más para asegurar que despertará".