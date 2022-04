Adiós Televisa: Tras abusar de cirugías y renunciar a exclusividad, conductor debuta en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor y conductor, quien admitió que se sometió a cirugías para mejorar su físico y anunció que él mismo renunció a su contrato de exclusividad en Televisa, llegaría a TV Azteca por primera vez para conducir famoso programa.

Se trata de Adrián Uribe, quien estuvo durante 23 años en Televisa, formando parte de exitosos programas como Humor es... Los Comediantes, La Hora Pico, La Parodia, Programa Hoy y 100 Mexicanos Dijieron, dando vida a entrañables personajes.

El comediante ha dejado en shock al público transformándose en mujer para varios sketches. También alcanzó la fama con su icónico personaje 'El Vítor', sin embargo, hace unas semanas anunció en Ventaneando que ya no contaba con exclusividad.

Aunque en un inicio comentó que simplemente ya no era talento exclusivo de Televisa y podía trabajar donde quisiera, motivo por el que dejó México y emprendió una gira con su amigo y colega Adal Ramones, después dijo que él decidió renunciar a su contrato.

Yo tomé la decisión de no renovar el contrato. ¿Por qué? Porque así lo creí pertinente. Fueron muchos años que fue maravilloso y fue una gran relación", declaró.

Tras admitir que se ha hecho varias cirugías para frenar el paso del tiempo en su rostro y luego de ser señalado por usuarios de abusar del bisturí, ahora revelan que Uribe finalmente habría firmado con TV Azteca por primera vez para conducir un reality.

La especialista en espectáculos La Comadrita, (@LaComadritaOf2 en Twitter) reveló que Adrián dejaría atrás a Televisa al no tener un compromiso laboral con ellos y sería el presentador de Soy Famoso, Sácame de aquí, reality que será estrenado por Azteca Uno.

Aunque aún se desconoce quiénes serán los famosos que formarán parte de esta aventura, el reality que originalmente se llama I'm a celebrity, get me out of here se estrenará en mayo en México y ha sido un éxito en otros países de habla inglesa.

Este consiste en que 12 celebridades dejen sus lujos y se muden a una jungla, donde realizarán fuertes pruebas y aterradores desafíos. Si fallan los retos, habrá consecuencias. Todo esto con la finalidad de ser coronados como reyes o reinas de la selva.

Hasta el momento, Uribe no ha confirmado ni negado esta información pero ya se había rumorado que había sido visto en las instalaciones de TV Azteca en negociaciones con ejecutivos.

