Adiós 'VLA': Tras romance lésbico y despido de Televisa, conductora traiciona a TV Azteca con 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida conductora, quien en la pandemia firmó con TV Azteca y estuvo en el elenco de Venga la Alegría, abandona el Ajusco para volver a Televisa y unirse al programa Hoy.

Se trata de la divertida actriz y conductora Liliana Arriaga en su personaje de 'La Chupitos', quien cuando apenas empezaba su carrera fue despedida de Televisa luego de una orden directa de ejecutivos.

Aunque después volvió y triunfó en programas como Al derecho y al Derbez y La Hora Pico, hace unos años se dijo que habría sido vetada por haberse ido a trabajar a Estrella TV en Estados Unidos.

Y en 2020, 'La Chupitos' dejó en shock al confirmarse que firmó contrato con TV Azteca en el 2020, por lo que fue invitada a programas como Corazón Grupero, Ventaneando, Todos quieren fama y Venga la Alegría.

Tras estar allá por unos meses, tras el fallecimiento de Alberto Ciurana la comediante regresó a su 'casa' Televisa. Altos mandos al parecer le perdonaron el veto y hasta se integró al matutino Hoy.

Y esque la mexicana, quien perdió 13 kilos y dejó en shock por el cambio en su figura, ha luchado mucho por salir adelante y avanzar en sus estudios y carrera. Cuando aún estaba en el Ajusco, reveló que vendió comida para poder pagarse la escuela.

Para sacar mi carrera vendía hasta quesadillas, poníamos en un traste gorditas de chicharrón, queso, y las metía a la clase y después ya me daban chance, porque sabían que era para poder terminar la escuela", contó.

Aunque también tiene un lado polémico, pues como se recordará, hace unos meses en el programa De Noche con Yordi Rosado, compartió que pese a que está casada, alguna vez había tenido un 'amorío' fugaz con una mujer.

Sí... un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto", contó sobre su supuesto 'romance' lésbico.