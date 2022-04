Conmoción en Televisa: Tras desaparecer de la farándula, actriz vuelve y revela que ¿odia ser madre?

Ciudad de México.- Después de desaparecer de la farándula, una afamada comediante regresó a los medios y dejó boquiabiertos a sus seguidores después de hacer una tremenda revelación.

Se trata de Angélica Vale, reconocida por su participación en La Parodia, Amigas y Rivales, La fea más bella y Mañana es para siempre, quien después de cuatro años, regresó a las cámaras en Tu Cara Me Suena, programa de concursos que se graba en Estados Unidos.

La hija de Angélica María detalló que ser madre es sumamente difícil, sobre todo cuando se tiene que acudir a trabajar y al mismo tiempo cuidar de sus hijos, por lo que explicó que utiliza los momentos de vuelo de Los Ángeles, lugar en donde se encuentra su hogar, a Miami, sitio donde se graba Tu Cara Me Suena.

No duermo. Realmente duermo en los aviones. Me toca un viaje largo de Los Ángeles a Miami y ahí es donde me puedo echar mis coyotitos", explicó la celebridad