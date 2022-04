Divorciado y sin dinero: Tras 11 años en TV Azteca, galán de Televisa confiesa que lo perdió todo

Ciudad de México.- Un querido actor mexicano, quien trabajó 11 años en TV Azteca y recientemente se reincorporó a las filas de Televisa, se confesó en un famoso programa y admitió que se había quedado sin nada luego de su polémico divorcio.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del intérprete sonorense Plutarco Haza, quien hizo su debut artístico en la empresa de San Ángel con pequeños papeles en Si Dios me quita la vida y Bendita mentira y luego se fue al Ajusco, donde consolidó su carrera.

En 1997 obtuvo su primera gran oportunidad en la telenovela Mirada de mujer y posteriormente participó en otras como La casa del naranjo, Romántica obsesión, Amores, querer con alevosía, El país de las mujeres, Machos, Pobre rico pobre, entre otras.

Hace unas semanas el histrión anunció su regreso a Televisa luego de años de ausencia y es que al parecer formara parte del melodrama Mujer de nadie, remake de Amarte es mi pecado.

Este jueves 14 de abril, Haza apareció en el programa Sale el Sol de Imagen TV con una entrevista exclusiva en la que recordó que luego de su tormentoso divorcio de la actriz Ludwika Paleta se había quedado prácticamente en la calle.

Yo no acumulo cosas fíjate nunca he sido muy de acumular, pero sí llegó un punto cuando me divorcié y me quedé solo un rato que me fui con las manos vacías y me dije 'qué rico me siento'".