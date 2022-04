"Él por su lado y yo por el mío": 'Wanders Lover' confiesa que terminó con Radamés de Jesús

Ciudad de México.- La actriz Yered Licona, mejor conocida como 'Wanders Lover', informó que ya terminó con el comediante Radamés de Jesús, tras unas diferencias por sus edades, algo que les ha complicado las convivencias.

Fue mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, donde ella mencionó que aunque están distanciados, siguen viéndose por el bien de las niñas.

Y es que ambos viven en casas separadas en Cuernavaca, sin embargo, se visitan con frecuencia e incluso el nieto de Carmen Montejo cuida a las menores.

Yo vivo con mis hijas y Radamés en su casa, más adelantito. Ahorita estamos buscando pareja, él por su lado y yo por el mio, regresamos, pero otra vez ya nos separamos. Lo que pasa es que él ya está muy grande, Radamés me lleva 13 años, entonces yo quiero seguir saliendo y él quiere quedarse cuidando a las niñas, entonces me dice ‘yo cuido a las niñas, tu sal'", comentó.

Por otro lado, descartó que haya un conflicto entre ambos, tal y como ocurrió en el pasado, por lo que todo se lleva en tranquilidad, pues anteriormente se fueron a juicio.

Esta vez no hay demanda ni nada, todo super bien. Ya no pasó nada malo, de hecho se tomó a mal, porque sí, yo alcé la voz y lo dije, pero todo mundo pensaba que llevaba toda una vida as y no", dijo.