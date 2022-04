Enfermó y subió 12 kilos: Tras exhibir catálogo de Televisa, actriz llega a 'VLA' y hunde a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien se pronunció sobre el polémico 'catálogo' de actrices de Televisa, llega al matutino de TV Azteca Venga la Alegría y habla de las duras secuelas que le dejó el Covid-19, entre ellas su aumento de peso.

Se trata de Luz Elena González quien empezó su carrera artística en Televisa participando como conductora en programas como Siempre en Domingo y Cero en Conducta, pero brillando en telenovelas donde dio vida tanto a la buena como a la villana.

La exreina de belleza participó en melodramas como Por un beso, Entre el amor y el odio, Alegrijes y rebujos, Hasta que el dinero nos separe, Una familia con suerte, Antes muerta que Lichita y Sin tu mirada.

Tras 23 años en las filas de Televisa, Luz Elena perdió su contrato de exclusividad y se dijo que fue vetada de la televisora, aunque esto no fue confirmado. En 2020 volvió a la pantalla chica en Te doy la vida y en 2021 Mi fortuna es amarte.

Como se recordará, en 2017 causó conmoción cuando decidió hablar públicamente sobre el supuesto 'catálogo' de actrices de Televisa, con el cual presuntamente se ofrecían actrices a inversionistas por una noche, a cambio de protagónicos.

Aunque hay compañeras de la actriz como Alejandra Ávalos y Kate del Castillo, que han dicho que este supuestamente sí era real pero nadie hablaba del mismo, nunca se ha confirmado la existencia del también llamado 'prosticatálogo'.

Incluso, González aclaró que sí había comidas y reuniones de empresarios a las que acudía talento de la empresa, pero estas eran por trabajo y nada que ver con lo que se decía: "No tiene que ver una cosa con la otra", comentó, desmintiendo los rumores.

Ahora, tras su gran éxito en Mi fortuna es amarte, la actriz apareció en entrevista con Venga la Alegría, competencia del programa Hoy donde habló de las fuertes secuelas que padeció tras contagiarse y ganarle la batalla al Covid-19.

Tras subir 12 kilos y enfrentar problemas de autoestima en su embarazo, la mexicana contó que entre lo que ha sufrido están subidas y bajadas de peso y problemas serios de ansiedad.

Mis secuelas las más fuertes fueron nerviosas. Me daban ataques de ansiedad y mucho en lo hormonal. Se me bajó la testosterona muchísimo y me tardé casi un año en que se pudiera regular y eso me provocó mucho cansancio. Subí mucho de peso. Obviamente cuando tienes baja la testosterona, además baja tu masa muscular y aumenta tu masa grasa y obviamente los problemas hormonales, aunque comas sano y hagas ejercicio, no puedes bajar de peso".

Incluso, contó que eso le trajo algunos problemas con sus seres queridos, como su marido, por lo que le hizo saber que la estaba pasando mal debido a sus hormonas.

Le decía: 'no es contigo, no me estreses, en serio no la estoy pasando bien'. Hay cosas que no puedes controlar cuando hormonalmente no estás bien. Lo importante es que yo lo sabía y lo sabemos manejar".