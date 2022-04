Se volvió mujer: Tras 'amorío gay' y hundir a Chapoy, exconductor de 'Ventaneando' aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien traicionó a Pati Chapoy y a Ventaneando hace más de 20 años para irse a Televisa, aparece en redes del programa Hoy y responde a rumores de que tuvo un supuesto romance gay con un famoso actor de telenovelas.

Se trata de Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, quien renunció a las filas de TV Azteca en 1997 cuando formaba parte de Ventaneando para cambiarse a Televisa, pues le ofrecieron conducir su propio programa de espectáculos.

Además de acabar vetado del Ajusco, esto le costó perder su amistad con la titular Pati Chapoy, pues su traición resultó imperdonable, ya que su programa en Televisa La Oreja se volvió la principal competencia de Ventaneando.

Actualmente lleva más de 25 años en Televisa y hasta se transformó en mujer hace varios años para dar vida a María Félix en el programa Parodiando. Tiene su programa Con Permiso al aire por Unicable y ha sido colaborador del programa Hoy.

Años más tarde, Origel logró arreglar sus diferencias con Chapoy y hasta ha vuelto a pisar el foro de su programa en sus aniversarios, sin embargo, ha seguido protagonizando escándalos.

En los últimos días, el periodista de espectáculos se ha visto envuelto en tremenda polémica pues señalaron al exgalán de Televisa Eduardo Verástegui de haber tenido un romance gay con Pepillo hace muchos años.

Una youtuber llamada Patti Limón comentó en el programa de YouTube Chisme No Like que Verástegui, quien ha causado controversia por su postura contra el aborto y antivacunas, supuestamente tuvo una relación con Origel para ganar fama.

Sé de muy buena fuente que es una persona que es arribista, que es convenenciero, intenta llegar arriba a través de las personas que son importantes, ya sea en el mundo del espectáculo o de la política, por ejemplo, me atrevo a decir que uno de sus inicios, en el mundo del espectáculo fue un romance que tuvo con una persona muy importante que tiene que ver en el mundo del espectáculo".

Luego de estas declaraciones, fue el propio Pepillo quien puso punto final a los rumores y a través de un video en su canal de YouTube negó el romance, además de asegurar que ya no le afecta que le inventen rumores o hablen mal de él.

No, lo que me estás diciendo que dijeron ese par de... qué horror, qué horror que inventen semejante cosa, no quiero ni nombrarlos, no, no", reaccionó.

"Yo ya no estoy ni para pleitos ni nada, si dicen de mí lo que quieran decir, que digan misa, a mí ya no me importa, yo ya estoy en otro mundo", agregó, aunque fue tajante al asegurar que fue falso ese romance con Verástegui.

Pero pues ya, de verdad, pues ya, que dejen que si ando, que si no ando, que si anduve, que si no anduve, que si fui, que si no fui, ay ya, digan misa, de verdad ya ni me molesta, ni nada de nada. No hagan caso, pero eso que dijeron de mí, no es cierto".

