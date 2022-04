Sin un peso y vetado: Tras hundir a Legarreta y años en 'Hoy', galán de Televisa firma con TV Azteca

Ciudad de México.- Un polémico exgalán de telenovelas, quien tras protagonizar por años en Televisa y estar en el programa Hoy acabó vetado, en la ruina, divorciado y sin trabajo, firma contrato con TV Azteca para unirse a famoso programa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Alfredo Adame, quien este jueves visitó el foro de Venga la Alegría y anunció que se une a un popular reality del Ajusco que pondrá a prueba su resistencia y seguramente será el protagonista del escándalo: Survivor México.

Tras estelarizar melodramas en la empresa de San Ángel como La fuerza del amor, Yo no creo en los hombres, De frente al sol, Más allá del puente y Retrato de familia en Televisa, Adame pasó a ser el 'Rey del escándalo'.

Tras varios divorcios, desheredar a sus tres hijos por acusarlos de ponerse de lado de su madre en la separación y atacar a su excompañera en el programa Hoy Andrea Legarreta, Adame acabó vetado de Televisa, desempleado y sin un peso.

Estoy en quiebra, no tengo trabajo, no tengo sueldo, no tengo dinero", dijo hace unas semanas.