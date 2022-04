Tras dejar TV Azteca, Natalia Alcocer llega a Telemundo y explota contra su ex: "gente de mier..."

Miami, Estados Unidos.- Luego de que Natalia Alcocer participó en Survivor de TV Azteca, la celebridad decidió dar un giro de 180 grados y se marchó a Telemundo, donde hizo tremendo coraje luego de que las conductoras de La Mesa Caliente le recordaran el nombre de su expareja: Roberto Romano.

Resulta ser que la futura integrante de La Casa de los Famosos no pudo contenerse y declaró que su expareja era una "persona de mier...a" de la que no se acordaba, porque solo recordaba a la gente buena.

No sé quién es, la verdad, es que en mi vida hay pura gente importante, pura gente hermosa y pues la gente, perdón por la palabra, pero la gente mier...a (se me pierde en) la memoria", declaró la celebridad

Las conductoras continuaron con la entrevista, cuestionándola sí planea salir con alguien dentro del reality show e incluso le insinuaron sí quedaría embarazada, a lo que ella declaró al público que no deberían prestarle atención a ese tipo de cosas.

Por favor no se claven por el tema de que sí me voy a embarazar, sí voy a tener s...xo, sí salí con alguien, sí no, mejor vean (el show)