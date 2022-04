Tras el estreno de la obra de Vadhir, José Eduardo llega al teatro y hace tremenda declaración

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego del estreno de el musical, Ghost: La sombra del amor, protagonizada por Vadhir, José Eduardo, el hermano del histrión se presentó en la puesta en escena e hizo tremenda declaración.

Antes del estreno del reality, De viaje con los Derbez, el trato entre los hijos del actor de CODA, No se aceptan devoluciones y No eres tú, soy yo, era un misterio, puesto se creía que el comediante no había estado presente en la crianza de sus tres hijos mayores. Luego de que el programa llegará a Amazon se supo que tanto Aislinn, Vadhir y José Eduardo se llevaban realmente bien.

El pasado jueves, 14 de abril, Televisa Espectáculos logró conseguir una entrevista del hijo de Victoria Ruffo en el teatro de la puesta en escena de Vadhir, donde hizo una tremenda revelación.

Resulta ser que José Eduardo fue a apadrinar la obra junto con la primera actriz, Norma Lazareno, pero aparentemente, él no estaba relacionado con la obra o con la historia de Ghost.

Yo no la he visto (la obra), pero feliz de verla, está padrísimo regresar al teatro y ¡no se la pierdan!

Por otro lado, José Eduardo declaró que esta semana será su cumpleaños y comentó que festejaría de forma tranquila junto a su familia. Gracias a las publicaciones de Paola Dalay, su novia, se supo pasó el día junto a su pareja y su Victoria Ruffo.

Fuentes: Twitter @TvsEspectaculos