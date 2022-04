Tras ser albañil y 22 años en Televisa, galán de novelas se va a TV Azteca y debuta en 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien lleva 22 años en las filas de Televisa, aparece en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría con tremendo mensaje a famosos que han sido víctimas de abuso y "sacan provecho" de la situación.

Se trata de Julio Camejo, quien empezó su carrera artística en Televisa en el 2000 en el melodrama Primer amor a 1000 x hora. Luego actuó en ¡Vivan los niños!, Clase 406, Rebelde, Contra viento y marea, Destilando Amor, Hasta el fin del mundo, entre otras.

El actor cubano, cuyo último proyecto en la empresa de San Ángel fue La mexicana y el güero en el 2020, no empezó siendo un galán famoso desde el primer día, pues luchó mucho por salir adelante y forjar su carrera.

Como se recordará, el histrión contó que cuando llegó a México desde Cuba hace más de dos décadas tuvo que trabajar como albañil y hasta laboró como toallero en un hotel del Caribe Mexicano.

Además, no solo debutó en los melodramas, pues también se desempeñó como bailarín, siendo la superestrella Thalía quien le dio una de sus primeras oportunidades al contratarlo para sus shows.

Camejo, quien actualmente aparece en el reality show transmitido por MTV, Resistiré, apareció en las pantallas de TV Azteca pues hizo una fuerte crítica en el matutino Venga la Alegría, rival en audiencia del programa Hoy.

En entrevista exclusiva para Venga la Alegría, el actor explotó en contra de las personas que denuncian abuso sexual pero en momentos "se vieron beneficiados por la relación", tanto en cuestión laboral como económica.

Como se recordará, Camejo reveló hace un par de años que había sido acosado por un productor de teatro, pero él argumenta que frenó sus propuestas.

No brother yo creo que no estás entendiendo. Si hay un desnudo lo hago en la obra de teatro pero no vengo a desnudarme para ti. Agarré mis cosas y me fui. Él me dijo: 'si no haces eso nunca llegarás a nada'. Una vez me lo topé y le dije: '¿Ves? nunca me tuve que desnudar para nadie'".