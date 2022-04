"Un par de veces hubo algún marrano": Tiaré Scanda confiesa que llegó a ser víctima de acoso

Ciudad de México.- La actriz Tiaré Scanda, confesó que en el pasado fue víctima de acoso, sin embargo, el cuidado de su madre fue lo que la mantuvo alejada de todo problema.

Gracias a Dios (no sufrió) quizá un par de veces hubo algún marrano porque no hay ninguna palabra para definirlos más que esa y con respeto para los pobre marranos la verdad, a los verdaderos, a los cochinitos", argumentó.

En su mensaje argumentó que le tocó ver a hombres que la miraban con otros ojos, pero afortunadamente su madre siempre estuvo ahí para defenderla de todo acoso.

Pero sí hubo alguno que otro marrano que siendo yo muy chiquita me miró con algunos ojos poco respetuosos o con alguna intención", agregó.

Por otro lado, la actriz lamentó que este tema siga presente en distintos ámbitos y no solo en el medio artístico tras la denuncia de Sasha Sokol en contra de Luis de Llano.

Para finalizar pidió a los padres de familia que siempre escuchen a sus hijos, al solicitar que siempre hay que creerles lo que les cuenten.

Son estadísticas muy tristes, siento que no es solo nuestro medio, y yo creo que todas las madres empoderamos a nuestros hijos, primero escuchándoles y creyéndoles siempre lo que nos cuenten… y eso hace que las niñas estén a salvo, que no tengan que quedarse en situaciones peligrosas porque no tienen el apoyo de sus familias", dijo.