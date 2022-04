Duro golpe a Lalo España: Compañero de 'Vecinos' le quitaría papel en serie de Chespirito

Ciudad de Méxicio.- Desde que salió a la luz que habrá una serie inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, Eduardo España ha manifestado en varias ocasiones su interés por protagonizar el proyecto de Televisa del que aún se conocen pocos detalles.

Pese a su gran talento y enorme parecido al fallecido cómico mexicano, España todavía no ha sido seleccionado para el papel, y todo apunta a que podría quedar fuera, ya que recientemente ha trascendido que otro actor sería el encargado de dar vida al creador de El Chavo del 8, y sería uno muy cercano a Lalo.

Los rumores sugieren que se trataría de Moisés Suárez, compañero de España en la serie Vecinos y quien interpreta al personaje de Don Arturo, pues en un reciente encuentro con la prensa él mismo aseguró que fue invitado a participar en la serie de Chespirito.

Me invitaron a hacer una audición, con la posibilidad de participar haciendo a don Roberto Gómez Bolaños en algún momento de su vida, naturalmente en la edad ya mayor", aseguró en entrevista para Chisme No Like.