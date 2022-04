Lis Vega: La exactriz de Televisa revela cómo le va al vender su contenido para caballeros

Ciudad de México.- La actriz cubana Lis Vega sabe muy bien cómo arrancar los suspiros de sus seguidores, pues con tan solo unas cuantas imágenes causa revuelo en las plataformas digitales donde la artista vende contenido subido de tono.

La también modelo reveló que está muy feliz por el buen recibimiento que ha tenido este servicio a poco más de un año de empezar a ofrecerlo, donde cuenta con muchos suscriptores que pagan para ver su material exclusivo.

La famosa confesó en entrevista para De primera mano, que le va muy bien con este negocio digital, y recordó que este lo inició para solventar sus gastos durante la pandemia, pero ahora le ha ayudado mucho para mantenerse.

A mí me va muy bien, llego en una etapa de la pandemia, cuando yo tenía que llevar sustento a mi familia, yo no tengo pareja, a mí nadie me mantiene y es como una revista de caballeros, pero en plataforma, subo mis fotos al mes, la gente paga su mensualidad y es un contenido exclusivo", dijo.