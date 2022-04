Shock en 'VLA': Conductor de TV Azteca revela el nombre de la mujer de su vida y ¡no es su esposa!

Ciudad de México.- Un afamado conductor de Venga la Alegría causó conmoción en TV Azteca después de revelar cuál era el nombre de la mujer de su vida, y no se trata de su esposa, a quien normalmente le jura amor eterno.

Se trata de Sergio Sepúlveda, quien también es presentador de Difícil de Creer, quien el pasado viernes se vio con una inesperada mujer, a quien calificó de ser quien realmente lo valora y lo impulsa a mejorar... ¿será que tiene a una amante?

Lo cierto es que no, el periodista se ha caracterizado por ser uno de los famosos que destaca por tener una relación estable con su esposa, pero esto no significa que le sea infiel, ya que, la 'mujer que más lo ama' es de su propia familia y se trata de su madre.

Mi madre: La que más me regaña, pero la que más me impulsa, valora y obvio me ama. Soy por ella. Te amo, Graciela", declaró el periodista