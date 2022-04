Sin un peso y divorciado: Tras 'salir del clóset' y veto de 'Hoy', galán de Televisa se une a 'VLA'

Ciudad de México.- Tras años protagonizando telenovelas en Televisa, un polémico exgalán de melodramas aparece en Venga la Alegría luego de 'veto' del programa Hoy acabar en la ruina, divorciado y sin trabajo.

Se trata de Alfredo Adame, quien fue el galán protagónico de La fuerza del amor, Yo no creo en los hombres, De frente al sol, Más allá del puente y Retrato de familia, sin embargo, tras su divorcio en el 2017 ha estado envuelto en polémica tras polémica.

Y esque tras despotricar contra Andrea Legarreta y acabar vetado del programa Hoy, donde era conductor, el actor se ha refugiado en TV Azteca, donde ha aparecido en diversos programas y han revelado que competiría en Survivor México o Soy famoso, ¡sácame de aquí!.

Tras varios divorcios que acabaron en pleitos y hasta demandas, desheredar a sus tres hijos y sus constantes escándalos, Adame acabó vetado de Televisa, desempleado y sin un peso.

Estoy en quiebra, no tengo trabajo, no tengo sueldo, no tengo dinero", dijo hace unas semanas.